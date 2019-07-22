Фарид Мухаметшин объявил о старте конкурса для НКО, которые реализуют социально значимые проекты

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин принял участие в заседании консультативного совета общественных объединений при региональном политсовете партии «Единая Россия», объявив о старте конкурса для НКО, которые реализуют социально значимые проекты.

Руководитель парламента напомнил, что с 2014 года Правительством республики на эти цели каждый год выделяется 35 млн рублей. «Ежегодно поступает свыше 200 заявок, гранты выигрывают чуть больше 100 грантополучателей», — отметил Фарид Мухаметшин.

Председатель Госсовета РТ пояснил, что некоммерческие организации выдвигают предложения по решению проблем отдельных территорий и групп жителей Татарстана.

«Наша главная задача во взаимодействии с вами своевременно реагировать на болевые точки, поддержать конструктивные гражданские начинания, вместе постараться ответить на самые сложные вопросы. Верим, что совместными усилиями нам удастся вывести социальную проектную деятельность на качественный новый уровень развития», — подчеркнул Председатель Госсовета РТ.

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