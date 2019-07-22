Аграрии Елабужского района РТ приступят к уборке зерновых в начале августа

(Елабуга, 22 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). К уборке зерновых культур аграрии Елабужского района Татарстана планируют приступить 1 августа.

Начало страды задерживается из-за влажности зерна. В настоящее время она составляет 50%, что выше нормы. Об этом сегодня сообщили в Управлении сельского хозяйства.

Местным аграриям предстоит собрать урожай с 25 тыс. га, из которых озимые культуры занимают 4 тыс. га. Ожидаемый средний урожай зерновых – 21 ц/га. При этом есть хозяйства – лидеры по урожайности: так, в агрофирме «Новый Юраш» в этом году намерены собрать 30 ц/га.

Как отметили в сельхозуправлении, техника полностью готова к уборочной кампании. По итогам взаимопроверки с участием специалистов Минсельхозпрода РТ лучше всех к предстоящей страде подготовились агрофирмы «Яшь Куч», «Новый Юраш» и СПК «Колос». Во время жатвы на полях района будут работать не менее 60 комбайнов.

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