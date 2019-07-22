В Елабугу прибудет икона Матроны Московской с частицей мощей святой

(Елабуга, 22 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабугу 28 июля прибудет икона святой блаженной Матроны Московской с частицей ее мощей. Поклониться к мощам святой можно будет в Покровском соборе, где икона будет находиться до 11 августа.

Матрона Московская в последнее время является одной из самых почитаемых в Русской православной церкви. Ее часто просят излечить от бесплодия, вернуть здоровье, помочь выйти из сложной жизненной ситуации, отметили в Елабужском благочинии.

Двери Покровского собора открыты для посещения ежедневно с 7.00 до 17.30.

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