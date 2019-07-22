Арт-кластер «Рубаха» запустил в Нижнекамске инклюзивный тревел-проект

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Инклюзивный арт-кластер совместно с автором сайта «Двое в пути» Андреем Трофимовым запустили тревел-проект «Путешествие Рубахи. Без границ». Для тех, кто не смог присоединиться к команде, организаторы готовят серию видеосюжетов. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Первой остановкой путешественников стала деревня Болгар. Ребята посетили краеведческий музей, увидели необычные экспонаты из числа старинной домашней утвари. Как оказалось, многие из путешественников впервые приехали в деревню. Впечатления у них остались яркие: участники поездки встретились с фермерами и узнали, как правильно доить коров, покормили лошадей, а потом побывали на рыбалке и приготовили уху.

Деньги на реализацию проекта арт-кластеру «Рубаха» и медиахолдингу НТР выделили в рамках республиканского гранта. Всего планируется выпустить пять передач.

Директор арт-кластера Яна Анисимова рассказала, что тревел-проект начался с села, потому что ребята, которые путешествуют, закончили агропромышленный колледж по направлениям «Садоводство» и «Кулинария».



«В своих видеоисториях мы расскажем о многом, но главное – о дружбе, призвании, открытии новых горизонтов и возможностей», – поделилась Яна Анисимова.

Следующая поездка планируется 28 августа. Ребят ждет Альметьевск.



«Поучаствовать может любой желающий, необходимо заранее записаться по телефону: 8-917-886-51-85», – уточняет источник.

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