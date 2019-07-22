МЧС РТ: Пожара на теплоходе в речном порту Казани не было

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Пожара на теплоходе в казанском речпорту не было. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«В воскресенье, 21 июля, в 20.15 на единый номер вызова экстренных служб 112 от очевидца поступило сообщение, что в речном порту Казани горит теплоход», – уточнили в МЧС РТ.

Прибывшие на место пожарные установили, что у причала № 14 во время заправки теплохода при переливании топлива произошло задымление. Помощь пожарных не понадобилась, так как это был не пожар – вызов оказался ложным.



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