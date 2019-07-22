Инспекторы ДПС приехали на выписку к автоледи, которой помогли добраться до казанского роддома

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сотрудники ГИБДД, которые помогли вовремя добраться женщине до казанского роддома, пришли на выписку малыша и поздравили семью с пополнением. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника отдела пропаганды БДД Управления ГИБДД МВД по РТ Рафаэль Сагдиев.

14 июля 29-летняя Юлия Шагеева выехала из Арска в Казань, когда почувствовала, что у нее скоро начнутся роды. За рулем на трассе у нее начались схватки, из-за чего она снизила скорость.

«Все началось неожиданно. Я не ожидала, что начнутся схватки. Когда у меня отошли воды, рядом никого не было, и мне пришлось самой сесть за руль. В дороге у меня ухудшилось состояние, схватки становились все сильнее и чаще», – рассказала молодая мама.

Сотрудники ГИБДД лейтенант полиции Тимур Хакимов и сержант полиции Линар Галеев заметили подозрительный автомобиль, остановили его и увидели, что Юлия вот-вот родит. Полицейские решили ей помочь – включив проблесковые маячки и звуковой сигнал, они сопроводили ее автомобиль до больницы. Через десять минут будущая мама уже была в перинатальном центре РКБ.

Через некоторое время муж Юлии позвонил сотрудникам ГИБДД и сообщил радостную новость – роды прошли быстро, без осложнений, и на свет появился мальчик. О подвиге полицейских мужчина рассказал в соцсети.

«Огромное спасибо сотрудникам ДПС. 14 июля они сопроводили автомобиль от Каменки до РКБ. У жены начались схватки, и отошли воды. Благодаря им по городу доехали быстро и без светофоров», – написал в соцсетях отец малыша.

Молодая мама с малышом пробыли в роддоме около недели. На выписку приехали родственники семьи и сотрудники ГИБДД. В подарок полицейские привезли детское автокресло.

«Я не ожидала, что меня будет встречать патруль ДПС. Это и счастье, и гордость, что сотрудники ГИБДД вместе с мужем встретили нас из роддома», – поделилась своими эмоциями молодая мама.

Юлия поблагодарила сотрудников ГИБДД за автокресло и пообещала возить малыша в автомобиле только в нем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что экипаж ДПС помог 29-летней жительнице Татарстана, у которой за рулем начались роды, добраться до больницы.



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