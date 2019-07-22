Скончался известный диктор и актер Николай Игнашов

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Зиля Мубаракшина). В Казани скончался актер и известный диктор, много лет проработавший на радио «Татарстан», Николай Игнашов. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила дочь покойного Яна Протасова.

«К сожалению, это правда. Папа скоропостижно скончался 17 июля. 20 июля с сестрой похоронили его на кладбище в Киндери. Папе было 64 года», — сказала она.

Голос известного диктора сейчас можно услышать в общественном транспорте в Казани, на радио, аудиозаписях. «Буду слышать голос отца в “красных автобусах”, дочери не сказала, боюсь, что будет плакать», — поделилась Яна Протасова.

«Он работал до последнего дня. За неделю до смерти папа мне сказал: “Я записал очень много роликов, ты меня еще услышишь”», — вспомнила она.

Николай Игнашов родился в 1955 году в Красноярске. Учился в Институте культуры по специальности «Актер русского драматического театра». Позже он приехал в Казань и стал актером театра им. Качалова. Затем много лет работал диктором на радио «Татарстан». В последнее время сотрудничал с радио «Азан».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.