Следком РТ: Мальчик погиб, помогая родным собирать кирпичи на заброшенной мельнице

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). 10-летний мальчик погиб под обрушившейся кирпичной стеной, помогая родным собирать кирпичи на заброшенной мельнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в минувшую субботу в селе Старый Татарский Адам дедушка и двое родственников взяли с собой 10-летнего мальчика на заброшенную мельницу набрать кирпичи, чтобы поднять фундамент своего дома. Пока мужчины собирали кирпичи, ребенок стал играть у здания», – уточнил Шептицкий.

Ребенку сделали замечание, но он не послушался и проложил игру. В какой-то момент на него обрушилась бетонная перемычка весом около тонны. Ребенок получил множественные травмы и скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в минувшую субботу в селе Старый Татарский Адам упавшей кирпичной стеной насмерть придавило ребенка.



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