Челнинский школьник стал серебряным призером международной олимпиады по биологии

(Набережные Челны, 22 июля, «Татар-информ»). Челнинский школьник стал серебряным призером 30-й международной олимпиады по биологии, сообщает администрация лицея № 78.

Учащийся Денис Лисицкий стал единственным представителем от Татарстана в сборной России. Международная олимпиада по биологии прошла в венгерском городе Сегете. Всего в интеллектуальных состязаниях приняли участие учащиеся из 78 стран.

В международной олимпиаде по биологии ежегодно принимают участие школьники в возрасте от 15 лет, победившие в национальных олимпиадах. Все участники оцениваются в формате индивидуального зачета по результатам двухдневных испытаний.

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