Татар-информ

22 июля 2019, 18:36

Культура

В Свияжске стартовал III фестиваль дебютного документального кино «Рудник»

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Культура

В Свияжске стартовал III фестиваль дебютного документального кино «Рудник»

Зрителям будут представлены фильмы 11 молодых режиссеров со всего мира на совершенно разные темы.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Свияжске начался III фестиваль дебютного документального кино «Рудник», который будет идти семь дней. Зрителям будут представлены фильмы 11 молодых режиссеров со всего мира на совершенно разные темы, сообщает оргкомитет фестиваля.

Также гости фестиваля смогут послушать лекцию программного директора Большого фестиваля мультфильмов Дины Годер «Что такое документальная анимация?» и мастер-класс от Александра Родионова «Сценарий в документальном фильме».

Кроме того, на «Руднике» жюри фестиваля проведут мастер-классы — «Игровой сценарий и игровое кино методом документального исследования» режиссера и сценариста Натальи Мещаниновой, «От подготовки до создания — опыт работы с архивными материалами» преподавателя Лодзинской киношколы Мацея Дрыгаса и «Чтение как приключение» главного редактора издательства Rosebud Publishing Виктора Зацепина.

Вход на лекцию и показы — бесплатный. Подробности о фильмах, лекциях и мастер-классах можно прочитать на сайте фестиваля rudnikfest.ru

Фестиваль будет идти с 22 по 28 июля в 60 километрах от Казани. «Рудник» наследует традиции маленьких европейских фестивалей, которые проходят в небольших городах, поэтому на семь дней остров Свияжск превратится в центр молодого документального кино со всего мира. Арт-директором фестиваля выступает режиссер-документалист и продюсер Марина Разбежкина, программным директором — отборщик фестиваля «Послание к человеку» и режиссер-документалист Евгения Марченко.

 

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