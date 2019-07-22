Комиссии Минсельхозпрода РТ оценили готовность элеваторов к заготовке зерна урожая 2019 года

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). На Кулангинском хлебоприемном предприятии Кайбицкого района комиссия Минсельхозпрода РТ провела осмотр материально-технической базы ХПП и оценила его готовность к приему и хранению зерна нового урожая. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В ведомстве отметили, что специалисты осмотрели элеватор, зерносклады, лабораторию, зерносушильные агрегаты и остались довольны тем, как на предприятии подготовились к кампании по заготовке зерна нового урожая.

«Складские помещения чистые, в них проведена газация, технологическое оборудование и погрузочные агрегаты в исправном состоянии», – рассказал об итогах осмотра начальник отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Дмитрий Яшин, возглавивший комиссию.

Он уточнил, что данное предприятие является филиалом ООО «Казанская мельница» и входит в холдинговую компанию «Ак Барс». Емкости Кулангинского ХПП позволяют хранить до 60 тыс. тонн зерна.

Выездные мероприятия, в ходе которых оценивалась готовность материально-технической базы хлебоприемных предприятий и элеваторов к приему зерна, прошли и в других муниципальных районах республики, отметил собеседник агентства.

Помимо специалистов Минсельхозпрода РТ в комиссионных осмотрах участвовали представители филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки» в Республике Татарстан, ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория», ХПП и элеваторов.

«Осмотр прошел на 30 элеваторах и хлебоприемных предприятиях республики, комиссии отметили их готовность к приему зерна урожая 2019 года», – сказал Дмитрий Яшин. Также он добавил, что общая вместимость зернохранилищ этих объектов позволяет принять на хранение до 2,2 млн тонн зерна.

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