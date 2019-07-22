Челнинец лишился почти 300 тыс. рублей, пытаясь купить машину через Интернет

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). 23-летний житель Набережных Челнов лишился 275 тыс. рублей, пытаясь купить машину через Интернет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«21 июля в дежурную часть УМВД России по Набережным Челнам обратился 23-летний местный житель. Мужчина сообщил стражам порядка, что 20 июля на одном из Интернет-сайтов нашел объявление о продаже автомобиля», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек позвонил продавцу, который сказал, что за авто необходимо внести предоплату в размере 275 тыс. рублей. Доверчивый парень перечислил деньги лжепродавцу, и тот перестал выходить на связь.

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