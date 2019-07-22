Хедлайнером фестиваля TAT CULT FEST в Казанском Кремле станет Зуля Камалова

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). 30 августа на территории Казанского Кремля состоится фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST — одно из главных летних событий в Казани. В программе запланировано более 30 живых выступлений, кинопоказы, спектакли, арт-объекты, дизайн-маркет, лекции, активности от блогеров, детская программа, сообщает пресс-служба фестиваля.



Хедлайнером станет Зуля Камалова, самая известная татарская исполнительница в жанре world music. В апреле она выпустила альбом «Алты кон ярату» («Шесть дней любви»), написанный на стихи казанской поэтессы Йолдыз Миннуллиной, в дуэте с Михилем Холландерзом — франко-голландским музыкантом. В новом проекте искусно сочетаются живые и электронные инструменты – совершенно новое звучание для австралийской певицы. В Казани Зуля впервые представит песни с пластинки в концертном варианте с эксклюзивным составом музыкантов.



Миссия фестиваля — формировать культурную повестку, объединяя самое интересное, что появилось в татарской музыке, театре, дизайне, кино и вообще искусстве за последний год.



Генеральный продюсер TAT CULT FEST Ильяс Гафаров сообщил, что в этом году на сцену выйдут исполнители из разных городов России и стран мира – Австралии, Австрии, Финляндии, Польши. Большое внимание в Год театра будет уделено и театральной сцене.



В этом году музыкальная часть фестиваля будет распределена между тремя сценами: главной (рок и фолк), малой (звезды Интернета) и электронной.

Вход свободный.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.