Двое жителей Зеленодольска решили выяснить отношения на ножах, но были задержаны росгвардейцами

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Двое подвыпивших жителей Зеленодольска решили выяснить отношения на ножах, но были задержаны росгвардейцами. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«20 июля около полудня наряд зеленодольского отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по РТ получил информацию о драке между двумя мужчинами в доме по улице Ленина», – рассказали в пресс-службе управления.

На месте росгвардейцы выяснили, что двое приятелей (45 и 40 лет) устроили застолье в квартире своих знакомых. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора, в результате которой оба дебошира схватились за ножи и нанесли друг другу несколько ранений в живот, ногу и ухо.

Росгвардейцам удалось разнять драчунов и передать их прибывшим полицейским и медикам скорой помощи, которые доставили дебоширов в ЦРБ Зеленодольска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



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