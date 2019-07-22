Владимир Чагин: Очень важно ориентировать молодежь на получение технического образования

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин пообщался с татарстанцами в общественной приемной партии «Единая Россия», куда поступают обращения от жителей республики.

«Звонки могут быть разные, и я готов осуществлять необходимый контроль за исполнением поданных просьб и переадресовывать их по инстанциям. Я не привык распыляться, если я за что-то берусь, то довожу это до конца», – прокомментировал Чагин свою работу в общественной приемной.

При этом он заметил, что при поступлении звонков от представителей молодежи будет ориентировать их на получение технического образования. «Буду стараться ориентировать молодежь на получение технического образования, что очень важно. Экономика республики растет, необходимо не терять темп и усиливать его в дальнейшем», – пояснил Чагин.

«Единая Россия» 16 июля 2019 года запустила онлайн-сервис «Мой депутат», который позволяет жителям республики обращаться к активистам партии со своими просьбами, предложениями, проблемами. Сообщения поступают на специальную страницу в Интернете, после чего представители партии перезванивают и уточняют суть просьбы. За неделю в партию при помощи сервиса поступило 308 различных обращений от жителей Татарстана, из них со 147 состоялся прямой диалог.

Как уточнил куратор проекта «Мой депутат» Камиль Садриев, большинство вопросов, которые направляют партии «Единая Россия», касается благоустройства – примерно 33%. Еще около 18% приходится на социальные вопросы.

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