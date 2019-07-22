Татар-информ

22 июля 2019, 22:38

Hi-Tech

Министр информатизации и связи РТ проверил переход на «цифру» в Алексеевском районе

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Hi-Tech

Министр информатизации и связи РТ проверил переход на «цифру» в Алексеевском районе

Айрат Хайруллин посетил МФЦ Алексеевского района, где ознакомился с его работой и пообщался с посетителями.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). 22 июля глава Минсвязи РТ Айрат Хайруллин посетил Алексеевский район, чтобы проинспектировать ход подготовки перехода на цифровое телевещание, пишет газета «Заря».

В сопровождении главы района Сергея Демидова министр проверил наличие оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала в отделении «Почты России» и магазине, торгующем электроникой и бытовой техникой. Кроме того, Хайруллин посетил МФЦ, где ознакомился с работой центра и пообщался с посетителями.

Также в ходе визита министр встретился с добровольцами, которые будут помогать жителям района подключать цифровое оборудование. Общаясь с волонтерами, министр еще раз напомнил, что предусмотрены субсидии на приобретение цифровых приставок. Так, необходимо создать все условия, чтобы у жителей вашего района была возможность бесплатно смотреть двадцать телеканалов. Для незащищенных категорий граждан переход на цифровое телевидение осуществляется бесплатно. Чтобы узнать подробности получения субсидий, необходимо обратиться в отдел социальной защиты или к волонтерам.

В Алексеевском районе оборудование цифрового эфирного телеприема можно купить в 23 торговых точках, 20 из которых – отделения почтовой связи. За последние три месяца жители района приобрели 689 приставок и 74 телевизора с поддержкой DVB-T2. В настоящее время на складах еще имеются 108 единиц оборудования.

В Алексеевском районе сигнал цифрового эфирного телевещания доступен во всех населенных пунктах. Помогать жителям района в настройке цифрового оборудования будут 29 специально обученных волонтеров. Оформить заявку на их услугу можно по телефону: 8-800-222-8-716. Волонтеры подключат необходимое оборудование в течение трех дней.

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