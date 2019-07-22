В Казани во время ЧЕ по триатлону перекроют центр города, «Миллениум» и Кремлевскую дамбу

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). 26 — 28 июля в Казани перекроют часть улиц для проведения чемпионата Европы по триатлону среди элиты и любителей в Казани, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана со ссылкой на постановление, подписанное в исполкоме города.

Движение транспорта будет ограничено с 10 до 12 часов 26 июля и с 10 до 14 часов 27 июля. Среди улиц, которые будут перекрыты, — Кремлевская набережная, Кремлевская, Профсоюзная и другие.

Кроме того, движение будет ограничено с 7 до 17 часов 28 июля. Речь идет о Кремлевской дамбе, мосте «Миллениум», улицах Декабристов, Ибрагимова, Чистопольская и других.

С полным списком улиц, которые будут перекрыты во время соревнований, можно ознакомиться на сайте мэрии Казани.

26 — 28 июля также ограничат движение маломерных судов в акватории Казанки на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум».

На время чемпионата изменения претерпит и ряд автобусных маршрутов. Так, с 10 до 12 часов 26 июля, с 10 до 14 часов 27 июля и с 7 до 17 часов 28 июля автобусы №№ 22, 28, 89 будут следовать по ул. К.Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — пл. Тысячелетия далее по маршрутам, в обратном направлении по пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Пушкина далее по маршрутам.

С 7 до 17 часов 28 июля после закрытия пр. Ибрагимова от ул. Чистопольская до пересечения с ул. Восстания в направлении улицы Восстания автобусы №№ 15, 22, 29, 35, 62 будут следовать по ул. Декабристов — ул. Восстания далее по маршрутам.

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