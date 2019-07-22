ВТБ и «Ашан» масштабируют проект по онлайн-инкассации с использованием АДМ

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Банк ВТБ и «Ашан» успешно завершили пилот по использованию автоматической депозитной машины (АДМ) для онлайн-инкассации выручки компании. По итогам пилота принято решение о внедрении 15 АДМ в сети «Ашан» в Москве.



Использование АДМ позволило компании в полтора раза сократить расходы на инкассацию и обеспечить онлайн-зачисление выручки на счет. Кроме того, АДМ имеет ряд существенных преимуществ перед классической инкассацией, в том числе возможность сдавать наличные денежные средства в любое удобное время в режиме 24/7 и сократить количество заездов инкассаторской машины.



Начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ Александр Боциев отметил: «ВТБ активно сотрудничает с компанией “Ашан“ на протяжении многих лет. Реализуя проект по самоинкассации, мы ставили перед собой цель предложить высокотехнологичный продукт, сократить расходы компании на инкассацию и минимизировать риски, связанные с работой с наличными денежными средствами. Инновационный проект с использованием АДМ стал ключом к успеху в достижении поставленной цели».



Финансовый контролер «АШАН Ритейл Россия» Ольга Чудина в свою очередь заметила: «За время пилота мы убедились, что АДМ, помимо онлайн-зачисления выручки, имеет ряд других преимуществ перед классической инкассацией: она удобна в использовании, осуществляет онлайн-проверку подлинности купюр, значительно экономит время кассира на обработку наличности в магазине. На текущий момент мы приняли решение о масштабировании проекта на другие магазины сети».

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