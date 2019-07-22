На перекрестке в Набережных Челнах такси перевернулось после того, как в него врезалась легковушка

(Набережные Челны, 22 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). На перекрестке в Набережных Челнах такси перевернулось после того, как в него врезалась отечественная легковушка, сообщают пользователи социальных сетей.

ДТП произошло на пересечении улиц 40 лет Победы и Беляева. По словам очевидцев, водитель «Лады Калины» проехал на запрещенный сигнал светофора и врезался в автомобиль такси.

В результате столкновения такси перевернулось и оказалось на бордюре разделительной полосы. Из нее вытекло топливо. По счастливой случайности обошлось без серьезных травм.

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