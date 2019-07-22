В пятницу рынки росли на фоне оптимистических комментариев ФРС, но рост был весьма условным

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В минувшую пятницу поддержку рынкам оказали оптимистические комментарии ФРС в отношении процентных ставок. Этот всплеск оптимизма в сочетании с ростом цен на нефть вызвал восстановление российского рынка акций – индекс РТС вырос на 0,1%, до 1350 пунктов, а индекс ММВБ снизился на 0,1%, до 2700 пунктов. Два российских индекса закрыли неделю на 2,7% ниже, при этом индекс РТС показал самую слабую динамику с начала мая.

Европейские рынки шли вниз на фоне политической неопределенности в Италии, но в конце дня немного выросли – индекс StoxxEuro600 +0,1%. Президент Италии Серджо Маттарелла попросил заместителя Премьер-министра Маттео Сальвини в течение двух дней дать ответ на вопрос, покинет ли его партия правительственную коалицию – этот шаг может вызвать досрочные выборы. Курс российской валюты ослаб на 0,4%, до 63,01 рубля за доллар, восстановив рост предыдущих двух сессий и по итогам недели закрывшись без изменений.

Цены на нефть сильно колебались в минувшую пятницу (Brent выросла на 1,1%, до 62,60 доллара за баррель) – сначала на фоне новостей о том, что ВМС США подбили иранский беспилотник в Персидском заливе, затем на фоне информации о том, что Иран задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе.

Сегодня российский рынок акций, судя по всему, на открытии будет идти вниз на фоне ухудшения настроений в мире из-за событий вокруг Ирана, которые произошли в эти выходные, и из-за свертывания ожиданий по понижению ставки ФРС. Ожидания понижения ставки ФРС уменьшились после того, как Wall Street Journal сообщила, что ФРС, судя по всему, понизит ставку на 25 б. п. в этом месяце и может продолжить понижение в дальнейшем с учетом мировых темпов роста экономики и торговой неопределенности. Цены на нефть выросли (Brent +1,6% до 63,44 долларов за баррель) на опасениях по поводу того, что захват Ираном британского танкера на прошлой неделе может привести к перебоям в поставках на Ближнем Востоке, и из-за того, что Ливия сообщила о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения.

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