Татарстанские гребцы вернулись с чемпионата Европы с тремя серебряными медалями

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Команда Татарстана завоевала три серебряных медали на чемпионате Европы по гребле на лодках «Дракон». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Татарстанцы стали вторыми в соревнованиях на 200 и 500 метров, а также в классе Masters. «Мы гордимся нашими спортсменами. Три серебряные медали: в соревнованиях на 200 и 500 м, и награда наших ветеранов — это превосходный результат!» — отметил глава Минэкологии РТ, президент татарстанской Федерации гребли на байдарках и каноэ Александр Шадриков. Министр принял участие во встрече спортсменов на казанском вокзале.

Турнир проходил 18 — 21 июля в Москве. За медали боролись спортсмены из России, Германии, Венгрии, Франции, Румынии и Молдовы.

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