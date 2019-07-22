Представитель ВЦИОМа: Татарстан является одним из драйверов происходящих социальных процессов

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Татарстан является одним из драйверов происходящих социальных процессов. Об этом заявил директор по работе с органами госвласти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин, который побывал в Казани на заседании экспертного клуба «Волга», пишет журнал «Татарстан».

«Татарстан исторически является модельным регионом для трансферта технологий. Это та исключительная ситуация, когда трансферт технологий идет не только из Москвы в регион, но и из региона в Москву», – подчеркнул социолог.

При этом эксперт отметил, что успеху республики способствуют и экономический потенциал, и готовность живущих здесь людей участвовать в реализации местных проектов.

В связи с этим социолог отметил, что отдельной задачей является распространение наработанного Татарстаном опыта на всю Россию.

«Что для этого нужно? Внимание федерального центра к тем проектам, которые сегодня реализуются в Татарстане – все остальное есть. Просто нужно взять эти региональные истории и поместить их в общую федеральную повестку дня», – резюмировал Родин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что политолог Сергей Марков обратил внимание на успехи Татарстана в области цифровизации, а директор проектов Фонда «Общественное мнение» Лариса Паутова отметила сопоставимую со столицами динамику интернет-активности в регионе.

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