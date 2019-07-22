Аферисты обманули жительницу Казани на 200 тыс. рублей, пообещав сохранить ее сбережения на карте

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Аферисты обманули 28-летнюю жительницу Казани на 200 тыс. рублей, пообещав сохранить ее сбережения на карте, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Вечером 18 июля в полицию обратилась 28-летняя жительница Казани. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что с ее банковской карты происходит незаконное списание денежных средств», – рассказали агентству в пресс-службе управления.

Звонивший убедил женщину, что необходимо дойти до банкомата и набрать некую комбинацию цифр, и только это сможет остановить незаконное списание денег. Доверчивая горожанка проделала все необходимые операции и с ее счета были списаны 200 тыс. рублей.

Сейчас полицейские устанавливают причастных к преступлению.



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