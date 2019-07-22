(Набережные Челны, 22 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Свыше 4 тыс. челнинских многодетных семей стоят в очереди на выделение земли, сообщил начальник Управления земельных и имущественных отношений исполкома города Ленар Гизатуллин.

Всего в списках на получение земельных участков стояли 6 тыс. 946 семей, из них 2 тыс. 608 получили наделы. Своих площадей ждут еще 4 тыс. 338 семей. «Для обеспечения всех многодетных семей земельными участками необходимо 500 гектаров», — заметил Гизатуллин.

Работа по поиску земель продолжается. Так, в муниципальную собственность перешел 71 гектар возле села Ильбухтино Тукаевского района. На днях исполком Тукаевского района утвердил проект межевания территории. Ранее был принят новый генплан села Калмаш, куда вошли 30 гектаров площадей, предназначающиеся для многодетных семей. Сейчас идет работа по изменению категории и вида разрешенного использования земельного участка.

По итогам согласовательных работ 784 семьи смогут стать владельцами своих наделов.

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