Роспотребнадзор предупредил о лжесотрудниках, которые угрожают предпринимателям и вымогают деньги

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Казани мошенники представляются сотрудниками Роспотребнадзора по РТ и требуют от предпринимателей деньги, угрожая внеплановой проверкой. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления.

«Управление не имеет никакого отношения к действиям неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками Роспотребнадзора. Данные действия носят противоправный характер», – отметили в ведомстве.

Обо всех подобных фактах сотрудники ведомства просят обращаться по телефону доверия управления: 8-987-296-47-10.

План проверок на 2019 год размещен на сайте Роспотребнадзора по РТ. Ответы на свои вопросы предприниматели могут получить, обратившись по телефону горячей линии управления: 8 (843) 236-94-11.

Звонки от населения круглосуточно принимаются в Едином консультационном центре Роспотребнадзора по телефону: 8 (800) 555-49-43.

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