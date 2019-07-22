Хозяин украденного авто навел росгвардейцев на угонщиков, которые катались на его машине по Бавлам

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Хозяин украденных «Жигулей» 6-й модели навел росгвардейцев на угонщиков, которые катались на его машине по Бавлам. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.

«В вечернее время, патрулируя территорию города, экипаж группы задержания ОВО Росгвардии получил информацию о местонахождении автомобиля, ранее заявленного в угон. Прибывшим на место правоохранителям очевидцы, а ими оказались сами хозяева авто, сообщили, что несколько минут назад заметили свой пропавший автомобиль на парковке возле магазина по улице Суворова», – уточнили в пресс-службе управления.

Хозяева «классики» рассказали, что угонщики уехали в сторону улицы Пушкина и описали злоумышленников, что помогло росгвардейцам оперативно выйти на след похитителей авто. Четверых мужчин задержали и доставили в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Угон».



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