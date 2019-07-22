Спортплощадки, корт и бассейн: Автоград застраивается спортивными сооружениями

(Набережные Челны, 22 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Автограде ведутся строительные и ремонтные работы на десяти спортивных объектах, еще несколько объектов на подходе, сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильмир Исхаков.

Так, завершается строительство шести универсальных спортивных площадок на 13,9 млн рублей по республиканской программе. Новые зоны для активного отдыха включают в себя баскетбольные-волейбольные площадки, тренажеры. Кроме этого, на территории школы № 12 завершается строительство нового хоккейного корта с теплой раздевалкой и зоной для болельщиков стоимостью 11,2 млн рублей.

Продолжается капремонт стадиона «Строитель» — здесь обновлена восточная трибуна. Также строители в этом году приступят к капремонту спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» на 145 млн рублей. Для полной реконструкции объекта необходимо 395 млн рублей.

В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» на территории спортшколы «Виктория» возведут футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками. В настоящее время здесь ведутся подготовительные работы. Стоимость объекта составляет 78,5 млн рублей.

Еще несколько объектов построят в городе в рамках празднования 50-летия ПАО «КАМАЗ».

«Появится плавательный бассейн на территории школ №№ 77, 19 в 30-м комплексе стоимостью 277 млн 500 тысяч рублей. В здании бассейна предусмотрены две чаши: 25-метровый из шести дорожек для взрослых и 10-метровый для детей младшего возраста. Планируется строительство двух крытых ледовых арен в жилом районе Замелекесье и по улице 40 лет Победы напротив 52-го комплекса», — сообщил Исхаков.

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