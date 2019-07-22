В Казани учреждена первая межрегиональная кинопремия «Золотая тарелка»

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Казани учредили Межрегиональную премию в области кинематографии «Алтын тэлинкэ» («Золотая тарелка»). Награда за достижения в области национального кино будет вручаться на конкурсной основе молодым авторам (до 35 лет) по нескольким номинациям по результатам тайного голосования экспертов и зрительских рейтингов, сообщает пресс-служба «Время кино».



Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.



Оценка заслуг молодых кинематографистов будет осуществляться по трем критериям: успешный прокат в своем регионе и за его пределами, успешное фестивальное продвижение (в том числе на международной арене) и высокий рейтинг интернет-активности.



Призовой фонд премии составляет 1,3 млн рублей. Денежные призы будут вручаться в номинациях: «Лучший игровой полнометражный фильм на национальном языке», «Лучший документальный фильм на национальном языке», «Лучший короткометражный фильм на национальном языке», «Лучший анимационный фильм на национальном языке» и «Зрительские симпатии».



Вручение премии будет проводиться в два этапа: 27 декабря – накануне Дня международного кино (по итогам зрительских рейтингов) и 27 августа – в День российского кино (по итогам экспертного голосования).



На соискание премии могут подать заявки авторы отечественных кинофильмов, чьи ленты впервые были показаны в России c 1 января 2018 года по 1 ноября 2019 года. Лауреатов премии определит экспертный совет во главе с киноведом Кириллом Разлоговым.



Руководитель дирекции «Время кино» Альбина Нафигова рассказала, что планируется увеличить призовой фонд, работа в этом направлении уже ведется. Также на премию может претендовать проект, созданный при участии нескольких стран (копродукция), в случае, если заявка поступит от российской стороны.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.