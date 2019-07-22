В Госдуме предложили снизить наценку на питьевую воду в парках и театрах

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Наценку на питьевую бутилированную воду в точках продаж в парках и театральных буфетах следует ограничить до 70%, заявил депутат Госдумы Василий Власов. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое предложение Власов объяснил тем, что вода — это продукт первой необходимости. «Некоторые спектакли идут по три часа, и получается так, что человек в антракте не может себе приобрести воду, потому что она стоит в 10 раз дороже, чем она стоит в магазине», — сказал он.

По словам депутата, иногда вода в торговых центрах, театрах и парках развлечений стоит более чем в 10 раз дороже, нежели в магазинах. «Сам был недавно свидетелем, когда в одном из московских парков вода продавалась бутилированная за 300 рублей. Я считаю, что в отличие от мороженого или шампанского, если мы говорим про театры, питьевая вода является средством необходимым», — объяснил он.

Власов напомнил, что каждому взрослому человеку необходимо каждый день выпивать по 2 литра воды, кроме того, на жаре может стать плохо, поэтому вода должна быть более доступна.

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