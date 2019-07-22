«Тямаев-фест» в Нурлатском районе собрал 20 тысяч гостей

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В микрорайоне «Нижний Нурлат» Нурлатского района во второй раз состоялся фестиваль «Тямаев-фест», собравший гостей со всего Татарстана и России, передает «Нурлат-информ».



На фестиваль в минувшие выходные съехалось около 20 тысяч человек, среди них – нурлатцы и жители других регионов Татарстана, представители Самарской, Ульяновской областей, Башкортостана и других регионов.





Инициатором и организатором праздника выступил популярный певец Фирдус Тямаев, которому в прошлом году Указом Президента РТ было присвоено звание «Заслуженный артист РТ».





Собравшихся приветствовал глава Нурлатского района Алмаз Ахметшин с пожеланиями прекрасно провести время. А праздничное настроение гостям праздника подарили около 30 знаменитых артистов республики. Также любой желающий мог принять участие в играх, конкурсах и викторинах. Для детей были организованы развлечения, работали батутный городок, аниматоры.





Взрослые соревновались в беге с коромыслом, армрестлинге, батыры выясняли, кто из них сильнейший на ковре. Все желающие могли угоститься вкусной выпечкой и купить сувениры на ярмарке народных промыслов.

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