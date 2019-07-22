Из больницы Челнов выписали шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Из больницы Набережных Челнов выписали шестерых пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«В стационаре на лечении остаются 2 человека, их состояние оценивается как удовлетворительное. Один ребенок находится в КДМЦ», – уточнили в пресс-службе министерства.

Кроме того, в уфимской больнице остаются двое тяжелых пострадавших.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером в воскресенье, 14 июля, в Архангельском районе Башкирии перевернулся автобус с туристами из Татарстана. В результате аварии погибли шесть человек, еще 21 пассажир получил различные травмы.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.