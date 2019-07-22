Два пешехода попали в больницы, получив травмы под колесами автобусов в Казани

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Пожилая женщина и 27-летний мужчина попали в больницы, получив травмы под колесами автобусов в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтвоинспекции.

«В минувшую субботу 43-летний водитель автобуса "НЕФАЗ" напротив остановки общественного транспорта "Ветеринарная Академия", по предварительным данным, при начале движения не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 67-летнюю женщину, которая выходила из автобуса», – уточнили в ГИБДД.

В результате происшествия пожилая женщина с открытым переломом ноги была доставлена в больницу.

Вечером этого же дня 50-летний водитель автобуса «МАЗ» напротив дома № 1 по улице Саид-Галеева не выбрал безопасную скорость и сбил 27-летнего мужчину. Медики скорой помощи диагностировали у пешехода ушиб стопы.



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