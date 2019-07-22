Омбудсмен РТ и замглавы УФССП РФ по РТ ответят на вопросы по исполнению судебных решений

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская и замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России по РТ — заместитель главного судебного пристава РТ Эльвира Лабашова проведут совместный прием населения 24 июля, сообщает пресс-служба омбудсмена республики.

Сария Сабурская и Эльвира Лабашова ответят на вопросы населения, касающиеся исполнения судебных решений. «Своевременное исполнение решения суда обеспечивает его устойчивость, гарантирует осуществление субъективных прав, которые этим решением признаны, а также выполнение юридических обязанностей, подтвержденных таким решением», — говорится в сообщении пресс-службы.

Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться по телефону: (843) 236-41-80 (приемная Уполномоченного по правам человека).

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