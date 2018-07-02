(Набережные Челны, 22 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах завершен капремонт одного из блоков инфекционной больницы. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии.

Капремонт данного медицинского учреждения – один из самых ожидаемых челнинцами событий. Инфекционная больница Автограда является одним из крупных профильных объектов в республике — ее площадь составляет свыше 31 тыс. кв. метров. Она имеет статус регионального центра, к ней прикреплено население ближайших к Челнам районов Татарстана.

Капремонт начался в прошлом году. В связи с масштабностью реконструкции ее проводят в четыре этапа. В первую очередь ремонт затронул блок «В». Объем выполненных работ в денежном эквиваленте составил 241 млн рублей. На эти средства отремонтированы отделения реанимации, диагностики и детское отделение респираторно-вирусных инфекций. Отделение реанимации расширено до девяти коек. Для того, чтобы специалисты могли оперативно реагировать на нестандартные ситуации, изменена схема сигнализации, также в реанимации установлены видеокамеры.

Общая сумма вложений в инфекционную больницу планируется на уровне 1 млрд 500 тыс. рублей.

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