Лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» и крымские детские коллективы дали большой концерт в Бахчисарае

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Совместный концерт фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» и крымскотатарских детских коллективов на центральной площади Бахчисарая посетили свыше 5 тыс. зрителей. Городской праздник под открытым небом продолжался три с половиной часа, сообщает пресс-служба фестивального движения.



На сцену вышли свыше 300 юных артистов, они представили 42 творческих номера.





Русские, татарские народные песни и танцы, песни татарских композиторов сменялись джазовыми произведениями, известными европейскими хитами, современной хореографией. Народный вокальный ансамбль «Эбедиет» из Бахчисарайского района Крыма а капелла исполнил популярную песню «Татарлыгым», вокальный ансамбль «Фантазия» города Азнакаево порадовал всех задорной татарской песней «Алматанын алмасы», студия театра танца «Дорога из города» из Казани представила хореографическую композицию «Степная», а обладательница Гран-при фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Зилия Вафина из села Шемордан Сабинского района – вечный шлягер «Парижское танго».



Концерт завершился выступлением «выпускника» фестиваля и Российского университета театрального искусства ГИТИС, уроженца Зеленодольска Данила Буранова. В этом году он представит Россию на телевизионном фестивале «Новая волна».





Поздравляя детей «Созвездия» с успешным завершением летней творческой смены, глава Бахчисарайского района Рефат Дердаров поблагодарил руководство Татарстана и Президента РТ Рустама Минниханова за постоянную шефскую помощь району. «Один концерт перерос в традиционный, всеми любимый городской праздник. Люди вас ждут, люди вас любят», – отметил Дердаров.



Начальник Управления по вопросам здравоохранения, спорта и формирования здорового образа жизни Кабмина РТ Гузель Шакирова поприветствовала жителей Бахчисарая от имени Президента и Правительства РТ и подчеркнула, что подобные совместные концерты укрепляют дружбу народов, прививают детям любовь к родному языку, традициям и культуре.





Мероприятие также состоялось при участии постоянного представителя РТ в Республике Крым и городе Севастополе Руслана Шаяхметова, уполномоченного по правам ребенка в РТ Гузель Удачиной, заместителя министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова, народной артистки России и Татарстана, профессора Казанской консерватории Зили Сунгатуллиной и многих других.



Летняя творческая смена фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Крыму и Севастополе состоялась уже в 16-й раз. В ней приняли участие 250 талантливых детей из 22 районов Татарстана.

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