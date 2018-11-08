В Казани будут судить главу стройфирмы после гибели преподавателя колледжа технологии и дизайна

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Казани будут судить гендиректора СК «Армида» после гибели преподавателя Казанского колледжа технологии и дизайна. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, 8 ноября прошлого года в Казани 53-летний гендиректор строительной компании, являясь членом комиссии по надзору за ходом капитального ремонта в Казанском колледже технологии и дизайна, будучи ответственным за обеспечение охраны труда, технику безопасности, пожарной безопасности, подготовил помещение одного из корпусов для осмотра и оценки хода строительно-ремонтных работ», – уточнил Шептицкий.

Несколько преподавателей вместе с директором компании стали осматривать аудитории. В какой-то момент 35-летний учитель зашла в кабинет будущей лаборатории, под которую планировали переоборудовать вентиляционную шахту, и упала с 14-метровой высоты. От полученных травм женщина скончалась на месте. Стоит отметить, что возле помещения не было никаких ограждений или предупреждающих знаков.

Свою вину глава стройкомпании не признал. На время следствия мужчина был отправлен под домашний арест.

Уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека» направлено в Вахитовский районный суд города Казани для рассмотрения по существу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале ноября прошлого года в Казанском колледже технологии и дизайна в вентиляционную шахту упала 35-летняя преподаватель. От полученных травм женщина скончалась По данному фату было возбуждено уголовное дело.



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