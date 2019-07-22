Татар-информ

22 июля 2019, 17:26

Общество

Часть жителей пяти районов Казани на время останется без электричества

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Общество

Часть жителей пяти районов Казани на время останется без электричества

Отключение света связано с плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Завтра, 23 июля, часть жителей Вахитовского, Кировского, Московского, Приволжского и Советского районов Казани на время останется без электричества. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В частности, с 9 до 16 часов отключат свет в домах Вахитовского района города по следующим адресам: ул. 2-я Подгорная, дд. 6, 8 и 10; ул. Подгорная, дд. 3, 19, 21 и 23; ул. Тихогорская, дд. 2, 5 и 7а.

В Кировском же районе с 8 до 17 часов останутся без электроэнергии дома №№ 17 и 17б по улице Клары Цеткин, а с 8 до 20 часов – дом № 39 по улице 2-я Юго-Западная, дома №№ 67, 69, 71 и 75 по улице Гаванская, №№ 1–21 и 2–20 по улице Гипсовая, №№ 1–116 по улице Завокзальная, №№ 2, 2/1 и 2/2 по улице Коммунаров, №№ 50–60 по улице Новостройки, №№ 118, 120–138, 127–143а, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157 и 159 по улице Приволжская, №№ 74 и 80 по улице Революционная.

В это же время, с 8 до 20 часов, в Московском районе отключат электричество в доме № 14 по улице Волгоградская, домах №№ 50, 52, 52а, 54 по улице Тунакова и доме № 9 по улице Фурманова.

В Приволжском районе отключение света с 8 до 17 часов затронет жителей дома № 45 по улице Габишева, домов №№ 5, 7, 7а и 20 по улице Кул Гали, №№ 17 и 21 по улице Сафиуллина, а также дома № 103 по улице Юлиуса Фучика.

Помимо этого, в поселках Советского района с 9 до 18 часов не будет электроэнергии в домах №№ 91–113 по улице Дорожная, №№ 1–11, 28, 29, 30, 34 и 35 по улице Набережная, №№ 15–23 и 42–52 по улице Утренняя, №№ 10,12 и 14 по улице Шоссейная, а также в зданиях по улицам 1-я Отдаленная, 2-я Отдаленная, 2-я Сосновая, Волкова, Заречная, Калиновая, Набережная, Овражная, Пионерская, Садовая, Светлая, Сосновая и Трансформаторная.

«Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническим обслуживанием оборудования распределительных сетей», – пояснили в пресс-службе Сетевой компании. 

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