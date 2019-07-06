Татар-информ

22 июля 2019, 13:36

Культура

На фестиваль «Рудник» в Свияжск планируют приглашать известных европейских режиссеров

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Культура

На фестиваль «Рудник» в Свияжск планируют приглашать известных европейских режиссеров

Фото: архив/Владимир Васильев, Рамиль Гали

Организаторы собираются открывать будущие кинопоказы игровыми фильмами европейских кинематографистов.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Свияжск на фестиваль документального кино «Рудник» планируют приглашать известных европейских режиссеров. Их игровые фильмы будут открывать кинопоказы форума. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила арт-директор фестиваля «Рудник» Марина Разбежкина.

«Мне нравится традиция открывать фестиваль игровым фильмом. У нас уже намечены европейские фильмы и режиссеры, которых мы хотим пригласить, и это уже высокий уровень имен. У нас, наверное, весь год уйдет на то, чтобы добиться приезда режиссеров со своими фильмами», – отметила спикер.

Организаторы предполагают, что каждый последующий фестиваль «Рудник» будет принимать одну из европейских или американских киношкол.

«Мы уже придумали, какие школы и какие фильмы будем приглашать в следующем году. Это тоже очень нелегко, потому что есть блестящие европейские киношколы, и мы хотим их все провести через наш фестиваль», – пояснила Разбежкина.

В этом году фестиваль принимает Лодзинскую киношколу из Польши, которая считается одной из лучших европейских, подчеркнула она.

Международный фестиваль документального кино «Рудник» уже в третий раз пройдет на острове-граде Свияжск с 22 по 28 июля 2019 года.

 

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