Сданы два из девяти детсадов Автограда, попавших в программу капремонта дошкольных учреждений РТ

(Набережные Челны, 22 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Сданы два из девяти челнинских детсадов, попавших в программу капремонта дошкольных учреждений РТ, сообщили на деловом понедельнике в мэрии.

Объем республиканских вложений в капремонт детсадов составляет 343,2 млн рублей. Программой предусмотрены замена кровли, внутренних инженерных коммуникаций, горячего и холодного водоснабжения, санузлов, окон и дверей, устройство теплых полов на первых этажах, установка нового оборудования в пищеблоках.

За счет средств городского бюджета детские сады оснащаются новой мебелью, выполняется благоустройство прилегающей территории и обустройство подъездных дорог.

«Сегодня завершен ремонт детских садов „Эллюки“ и „Ручеек“. Остальные дошкольные учреждения будут сданы в течение августа», — сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильмир Исхаков.

Кроме того, капремонт завершается в двух школах Набережных Челнов: в коррекционной и и одиннадцатой. Общий объем республиканских вложений составил свыше 95 млн рублей. Город дополнительно выделил 15 млн 500 тыс. рублей на ремонт спортивного и актового залов, коридоров, устройство ограждений.

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