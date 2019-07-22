Соглашение между Казанской духовной семинарией и Болгарской исламской академией подпишут в Казани

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Казани впервые подпишут соглашение о сотрудничестве между Казанской православной духовной семинарией и Болгарской исламской академией. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Татарстанской митрополии.

«Между Казанской духовной семинарией и Болгарской исламской академией уже давно сложились тесные взаимоотношения. Подписание соглашения – это некий итог нашего сотрудничества в области развития двух конфессий. Мы делаем общее дело, выступаем как союзники. И это соглашение не просто формальность, а возможность дальнейшего совместного развития духовного образования, проведения совместных научных конференций и обмена опытом», – сообщил агентству исполняющий обязанности первого проректора Казанской духовной семинарии протоирей Алексей Колчерин.

Мероприятие, в котором примут участие ректор Казанской духовной семинарии митрополит Казанский и Татарстанский Феофан и ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов, состоится сегодня в пять вечера в Казанском епархиальном управлении.

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