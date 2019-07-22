На фестивале документального кино «Рудник» в Свияжске вручат премию от анонимного кинокритика

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). На фестивале документального кино «Рудник» в Свияжске вручат премию в 200 евро от анонимного кинокритика. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила арт-директор фестиваля «Рудник» Марина Разбежкина.

Приз будет передан победителю на церемонии награждения, которая пройдет 28 июля, добавила спикер.

«Этого человека знаю только я. Известный критик решил остаться анонимным. Он посмотрел всю конкурсную программу до того, как она будет показана зрителям, и уже выбрал фильм, которому будет вручено 200 евро», – сказала Разбежкина.

Критик следит за событиями в мире документального кино, но не хочет вручать награду от своего имени, объяснила она мотивацию эксперта.

Кроме того, на фестивале будет вручен приз зрительских симпатий. Перед каждым кинопоказом зрителям будут раздавать анкеты, где они будут оценивать по пятибалльной шкале представленные фильмы.

«Всего у нас три приза по итогам конкурса. 800 евро за Гран-при, 300 евро за лучший полнометражный фильм и 200 евро за лучшую короткометражную картину», – уточнила программный директор фестиваля «Рудник» Евгения Марченко.

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