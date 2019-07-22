Татар-информ

22 июля 2019, 21:18

Сельское хозяйство

Принципы блокчейна и QR-коды позволят моментально получать информацию о качестве семян

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Сельское хозяйство

Принципы блокчейна и QR-коды позволят моментально получать информацию о качестве семян

Прототип системы прослеживаемости семян сельхозкультур был представлен на выставке «Всероссийский день поля 2019».

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства РФ разработает федеральную государственную информационную систему «Семеноводство», предназначенную для сферы семеноводства сельскохозяйственных растений.

По информации пресс-службы ведомства, система призвана обеспечить «прослеживаемость семян» сельскохозяйственных культур. ФГИС «Семеноводство» позволит потребителю моментально получать всю необходимую информацию о качестве семян, в том числе с помощью мобильных телефонов. Это станет возможным благодаря реализации принципов блокчейна, маркировке QR-кодами и контролю семеноводческой продукции на разных этапах производства.

Как отмечается на сайте Минсельхоза РФ, внедрение блокчейна на стадии производства, сертификации и обработки данных о семенах обеспечит защиту и контроль достоверности информации о продукции. Это позволит сельхозпроизводителям быть уверенными в качестве семян. Чтобы получить исчерпывающую информацию о семенах, покупателю будет достаточно считать QR-код с упаковки продукции.

Ввести в эксплуатацию ФГИС «Семеноводство» планируется в 2020 году.

Прототип одной из функций системы, связанный с прослеживаемостью семян, был представлен на стенде Минсельхоза России на агротехнологической выставке «Всероссийский день поля», прошедшей в Ленинградской области с 10 по 12 июля 2019 года.

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