(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Под Казанью в лобовом столкновении двух иномарок пострадал один из водителей. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно от очевидцев аварии.

«ДТП с участием "КИА" и "Хендэ" произошло сегодня рано утром на улице Октябрьская в поселке Песчаные Ковали. От удара корейская легковушка вылетела на обочину и снесла светофор», – рассказали агентству свидетели ДТП.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал водитель «Хендэ». Мужчину на карете скорой помощи доставили в больницу.





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