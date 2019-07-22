«Лига ФОРБС» решила учредить турнир по мини-футболу в честь конструктора Калашникова

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). АНО «Лига ФОРБС» решила учредить ежегодный благотворительный турнир по мини-футболу среди любительских корпоративных команд в честь легендарного оружейного конструктора Михаила Калашникова.

«Турнир будет нести благотворительные цели, которые направлены на развитие детского адаптивного спорта у нас в стране <…>», – отмечается в сообщении организаторов состязаний. Речь идет о проведении спортивных соревнований среди детей с ограниченными возможностями здоровья – Детских паралимпийских игр.

10 ноября этого года со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, создателя знаменитого автомата, исполнится сто лет. Конструктор ушел из жизни 23 декабря 2013 года.

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