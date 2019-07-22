Школьница получила серьезные травмы, попав под колеса «БМВ» на пешеходном переходе в Казани

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). 15-летняя девочка получила серьезные травмы, попав под колеса внедорожника «БМВ» на пешеходном переходе в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«В минувшую пятницу 30-летний водитель автомобиля "БМВ Х5" на перекрестке улиц Арбузова и Журналистов, по предварительным данным, не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 15-летнюю девочку», – рассказали агентству в ГИБДД.

В результате аварии ребенок получил различные травмы. Медики диагностировали у девочки ушиб головного мозга и закрытый перелом таза.



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