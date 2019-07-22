На фестивале «Рудник» в Свияжске впервые покажут российский фильм о мануальном терапевте «Лукоморье»

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Свияжске на фестивале документального кино «Рудник», который пройдет с 22 по 28 июля, впервые покажут российский фильм «Лукоморье» о жизни провинциального мануального терапевта. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала программный директор фестиваля «Рудник» Евгения Марченко.

«Российский короткометражный фильм “Лукоморье“ будет показан впервые. Он снят при поддержке Московской школы кино. И это в полном смысле дебютный фильм, на фестивале состоится мировая премьера», – отметила спикер.

Режиссер Алина Гудовская сняла 20-минутную картину о жизнерадостном и словоохотливом мануальном терапевте по имени Борис, обитающем в Суздале.

Кроме того, на фестивале впервые в России будут показаны польская короткометражка «Безусловная любовь», швейцарский короткометражный фильм «Охотники», полнометражный испанский фильм «Четвертое королевство», европейская картина «Брюс Ли и Разбойник», а также короткометражка «Марс, Оман».

На острове-граде Международный фестиваль дебютного документального кино «Рудник» пройдет уже в третий раз. Кинофорум организован фондом «Живой город», Центром современной культуры «Смена» и музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» при поддержке Минкультуры РТ.

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