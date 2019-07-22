Татар-информ

22 июля 2019, 23:56

Здоровье и среда

В Нижнекамске появится центр по оказанию психологической помощи онкобольным людям

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Здоровье и среда

В Нижнекамске появится центр по оказанию психологической помощи онкобольным людям

Фото: ntr-24.ru

Нижнекамцы, страдающие недугом, убеждены в необходимости создания центра, где людям, оказавшимся в трудной ситуации, будут оказывать поддержку.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Онкобольные жители Нижнекамска попросили мэра и главу района Айдара Метшина выделить им отдельное помещение. Речь об этом зашла на встрече с населением, передает «НТР 24».

Нижнекамцы, страдающие коварным недугом, убеждены в необходимости создания центра, где людям, оказавшимся в трудной ситуации, будут оказывать всестороннюю поддержку.

У Лилии Соковой рак третьей степени с метастазами. Женщина не теряет оптимистического настроя и считает, что важной составляющей в борьбе с онкологией является психологическая поддержка, а ее порой очень не хватает.

«Общение с людьми – лучшее лекарство», – уверена нижнекамка.

Айдар Метшин полностью поддержал эту идею, пообещав оказать всестороннее содействие в ее реализации, и даже назвал адрес, где будет располагаться это помещение. Онкобольным нижнекамцам выделят площади в Доме ветеранов по адресу: улица Баки Урманче, 24.

Кроме того, градоначальник пообещал выехать на место и вместе с жителями обсудить детали переезда.

«Записаться на следующий прием к мэру можно по телефону: 8 (8555) 39-17-17», – отмечает источник.

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