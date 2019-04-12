Айрат Хайруллин: «Многое зависит от вменяемости региональных властей»

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин заявил о необходимости рассмотрения вопроса грузоперевозок в период полевых работ на государственном уровне.

Из года в год в самый высокий сезон у российских агропромышленных предприятий возникают проблемы с вывозом урожая. Аграрии поинтересовались у парламентария, когда такая ситуация закончится и Правительство поменяет правила.

«Практически во всех хозяйствах используется импортная негабаритная техника. На нее можно купить документ на проезд, например, на десять поездок. Но во время урожая этот лимит расходуется в течение дня», – жалуются сельхозпроизводители.

Парламентарий отметил, что в этих вопросах «многое зависит от вменяемости региональных властей». «Там, где губернаторы занимаются экономикой и не отстранены от проблем сельхозпроизводителей, таких проблем гораздо меньше. Но в целом по стране проблема повсеместная. Под видом борьбы за безопасность движения ограничили проезд сельхозмашин. Получается глупая ситуация. В Германии, в США, в Канаде и других странах эти современные сельхозмашины свободно с поля на поле перемещаются в период полевых работ, а у нас в стране ради сбора платежей создали препоны. Это неправильно», – прокомментировал Айрат Хайруллин.

Он вспомнил случай десятилетней давности, произошедший в Татарстане, когда современный немецкий кормоуборочный комбайн «Ягуар», переезжающий с поля на поле, остановили на посту ГИБДД и, сорвав кормозаготовку, арестовали. «В тот же день об этом случае узнал Президент РТ. Все виновные были наказаны, и такие случаи больше не повторяются. Это пример ответственного руководителя региона, где все госструктуры понимают значимость сельского хозяйства. К сожалению, это редкий пример, и ситуацию нужно менять. Я обязательно подниму эту проблему на ближайшем заседании аграрного комитета», – резюмировал Хайруллин.

На сегодняшний день законодательством предусмотрены ограничения передвижения крупногабаритной техники на трассах. Согласно правилам, для передвижения техники, превышающей по ширине 2,55 м, по высоте 4 м, а по длине – 20 м, разработана инструкция Минтранса России от 27 мая 1996 года «По перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации». Заявления на согласование перевозок подаются владельцам дорог, а маршрут движения согласуется с соответствующим подразделением ГИБДД.

Сложности аграрии испытывают потому, что для переезда техники требуется оформлять специальное разрешение на срок до трех месяцев и на десять поездок стоимостью 1600 рублей. Разрешение выдается на каждый подвижной состав, к примеру, трактор Т-150 с культиватором шириной захвата 4 метра со своим заводским номером требует одного разрешения. При смене культиватора на сеялку тот же трактор должен иметь второе разрешение. Таким образом, на один трактор нужно иметь несколько разрешений, при этом оформление документа может занимать от десяти до 15 дней. При выезде на автодорогу тракториста и руководителя сельхозпредприятия могут ждать серьезные штрафы, а иногда даже конфискация транспортного средства.

«Получается, что мы рубим сук, на котором сидим. Сначала выбиваем субсидии на переоснащение сельхозпредприятий, на это выделяются немалые средства. Сами предприятия тоже несут большие материальные траты на покупку новой техники, а потом деньги, выделенные на поддержку сельского хозяйства, перетекают в другие отрасли», – подытожил Айрат Хайруллин.

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