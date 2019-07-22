(Набережные Челны, 22 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В ближайшие два года в Набережных Челнах планируют построить семь детсадов. Об этом сегодня было сказано на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

В текущем году Челны заявились в 13 республиканских программ на 7 млрд 156 млн рублей. Большая часть вложений приходится на сферу образования.

К 1 сентября в городе в 65-м микрорайоне откроется новая школа на 1224 места стоимостью 1 млрд 156 млн рублей. В образовательном учреждении предусмотрены два бассейна, актовый зал на 560 мест, два спортзала, футбольная и волейбольная площадки.

Кроме того, в высокой степени готовности находятся шесть детсадов, которые примут 1440 малышей, включая 780 детей ясельного возраста. Общая сумма вложения составит 1 млрд 351 млн рублей. Два садика – в 14-м и 35-м микрорайонах – уже построены, сейчас инспекция Госстройнадзора ведет их приемку.

В ближайшие два года в городе планируется построить семь детсадов. Они появятся в 22-м и 25-м микрорайонах Замелекесья, в 34-м комплексе Нового города, в поселках ЗЯБ и Орловка. Еще два садика появятся в 63-м микрорайоне.

«В августе планируется веерное введение всех новых детсадов. Времени осталось мало, снижать темпы работ нельзя», – отметил на совещании глава города Наиль Магдеев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.