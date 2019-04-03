Финансирование нацпроектов в Татарстане до 2021 года увеличат на 7,4 млрд рублей

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). На реализацию нацпроектов в Татарстане в 2019–2021 годах будет направлено 52,1 млрд рублей, в том числе 34,1 млрд рублей из федерального бюджета и 18 млрд рублей – из бюджета РТ. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

«Принято решение увеличить софинансирование национальных проектов на 7,4 млрд рублей. Дополнительные средства будут направлены на реализацию национальных проектов “Демография“ и “Здравоохранение“», – пояснил Абдулганиев.

По словам министра, дополнительное финансирование позволит добиться максимального эффекта от реализации нацпроектов и повысить качество жизни татарстанцев.

Ранее Татарстан в рамках заключенных с федеральным центром соглашений планировал направить на реализацию нацпроектов в 2019–2021 годах 10,6 млрд рублей из регионального бюджета.

Дополнительные средства в размере 2,4 млрд рублей планируется распределить следующим образом: 1,3 млрд рублей будут направлены на реализацию проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», 260 млн рублей – на проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», а еще 114,7 млн рублей потратят на «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами». Кроме того, планируется потратить 105,9 млн рублей на финансирование регионального проекта «Старшее поколение».

Татарстан участвует в реализации 49 федеральных проектов. На сегодняшний день республика заключила с федеральным центром 43 соглашения о реализации региональных проектов и подписала 37 соглашений на предоставление субсидий и межбюджетных трансфертов.

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